Строительство Высшей школы музыки в Якутске подходит к концу. Фото: правительство Якутии

Новое здание Высшей школы музыки Республики Саха имени Василия Босикова планируют ввести в эксплуатацию в декабре 2026 года. Строительство ведется по личному поручению президента России Владимира Путина. Ввод объекта станет одним из ключевых событий Года единства народов России и Года культуры в Якутии. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Общая площадь будущего комплекса составит около 9,5 тысячи квадратных метров. В его состав войдут учебный корпус на 240 человек, интернат на 150 мест, специализированные учебные аудитории и репетитории с профессиональной акустикой. Кроме того, проектом предусмотрены большой концертный зал, библиотека, студия звукозаписи, кабинеты фонотеки и даже спортивный зал.

Сейчас на строительной площадке трудятся 82 человека. Уже полностью возведены каркасы зданий, завершена кладка стен, продолжаются устройство фасадов и кровли. Идет монтаж инженерных систем, внутренняя отделка помещений и благоустройство прилегающей территории. Ввод комплекса также станет важным этапом подготовки Якутска к празднованию 400-летия города в 2032 году. Строительство включено в мастер-план развития Якутска, утвержденный президентом России.

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