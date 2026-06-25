Перекрытие улицы Ойунского продлили в Якутске до 30 июня Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Якутске продлили временное ограничение на проезд транспорта по улице Ойунского - теперь ограничение будет действовать до 30 июня 2026 года включительно. Дорогу перекрыли еще 3 июня. Планировалось, что ее откроют 25 числа, но объем строительно-монтажных работ оказался серьезнее, чем предполагалось, и подрядчикам потребовалось дополнительное время. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Закрытым для проезда остается участок от дома № 6/1 по улице Ойунского до пересечения с улицей Октябрьская. Здесь полным ходом идет капремонт, включающий комплексную замену подземных коммуникаций. Рабочие укладывают трубы канализации, монтируют водопропускную трубу и обустраивают специальный защитный футляр для газопровода.

Водителей просят учитывать данную информацию при планировании маршрутов, заранее выбирать пути объезда и внимательно следить за требованиями временных дорожных знаков, установленных в районе проведения работ.

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