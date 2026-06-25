Грузовикам запретят ездить по трассе «Харбалах» в Якутии до конца августа Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 25 июня в Таттинском улусе Якутии вступили в силу летние ограничения для тяжеловесного транспорта на дороге «Харбалах». Соответствующий приказ издало ГКУ «Управтодор РС(Я)». Особый режим будет действовать до 31 августа 2026 года. Под ограничение попадает участок трассы с нулевого по 2,4 километр. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Главная цель временных мер - сохранить асфальт от разрушения в период летней жары. Ограничение будет вводиться в дни, когда столбики термометров поднимаются выше отметки +32 градуса. В такую погоду размягченный асфальт особенно уязвим перед многотонными машинами. Движение фурам разрешат исключительно в прохладное время - с 22 часов вечера до 10 часов утра.

При этом запрет не коснется пассажирских автобусов, транспорта, задействованного в ликвидации стихийных бедствий и ЧС, а также дорожно-строительной техники.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru