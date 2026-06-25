На трассе «Лена» перевернулась машина с семью пассажирами Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Рано утром 24 июня на федеральной дороге «Лена» в Мегино-Кангаласском районе произошло ДТП с пострадавшими. Сообщение о случившемся поступило в дежурную часть местного отдела полиции около половины седьмого утра. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Как установили прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции, на 1117 километре трассы 49-летний водитель за рулем «Тойоты» двигался из Нерюнгри в сторону Якутска. В какой-то момент мужчина не справился с управлением, машина съехала с проезжей части и опрокинулась. В салоне автомобиля в этот момент находились семеро пассажиров, двое из которых - дети. Четверым пассажирам понадобилась медицинская помощь - с различными травмами они были доставлены в Мегино-Кангаласскую ЦРБ.

В ходе проверки выяснилось, что водитель перевозил людей и багаж без специального разрешения. Теперь ему предстоит ответить не только за аварию, но и за нарушение правил пассажирских перевозок.

Сотрудники полиции обращаются к водителям с просьбой вести машину со скоростью, не превышающей установленные ограничения. Скорость всегда должна давать водителю возможность полностью контролировать транспортное средство.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru