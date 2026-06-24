Жителей Якутска предупредили об отключениях воды 25 июня Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

25 июня жителей Якутска ждут отключения холодной воды. Ремонтные и профилактические работы на городских сетях пройдут на трех участках. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Первое отключение начнется с 9 утра и продлится до 13:00 - специалисты ЯТЭЦ займутся ремонтом. Без холодной воды в эти часы останутся дома по улице Б. Чижика, 17 и улице Ф. Попова, 4 и 4/1.

С 10:00 до 11:00 работы проведет АО «Теплоэнергия» - здесь ограничение затронет Сергеляхское шоссе: 10 километр, дом 47, частный сектор, а также 11 километр, дома 2, 3, 6 и 6/3.

Самое продолжительное отключение запланировано на ночное время. С 22:00 25 июня до 6 утра 26 июня АО «Водоканал» будет проводить промывку и дезинфекцию на участке «Водоузел № 2 - котельная ЯГУ-1». Под ограничение попадут: кварталы 28, 29, 162 частично, 202, 203 частично (в том числе дома 4, 6, 8, 10 по улице Ларионова), а также кварталы А, Б, 57, В, 1, 60, 64, 67, 61, 36, Залог (дома 6, 7, 8, 37, 55, 117, 118, 121, 122, 123, 124). Кроме того, воды не будет в котельных Совмин, ЯНИИСХа, ЯГУ-1 и в Комдрагмете. Жителям всех перечисленных адресов рекомендуется сделать необходимый запас воды заранее.

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