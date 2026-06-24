В Якутии запустили сервис озвучивания текстов на якутском языке Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Национальная библиотека Якутии представила новый онлайн-сервис, позволяющий озвучивать тексты на якутском языке с использованием нейросетевых технологий. Проект направлен на сохранение и популяризацию родного языка, а также повышение доступности национальной литературы.Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Пользователи могут не только слушать произведения, но и выбирать скорость воспроизведения, мужской или женский голос, делать заметки и конспекты прямо во время чтения. По мнению разработчиков, сервис особенно полезен для тех, кто изучает якутский язык самостоятельно.

На сайте библиотеки уже доступны первые произведения, озвученные искусственным интеллектом, — роман Николая Лугинова «Чыҥыс Хаан ыйааҕынан» и рассказ Василия Яковлева «Кытта кырдьыбыт тэҥкэ тиит». Коллекция аудиокниг будет регулярно пополняться.

Кроме того, жители республики могут помочь в развитии цифровых языковых технологий на платформах «Текст.Якт» и «Голос.Якт», где можно проверять тексты и записывать образцы речи для обучения искусственного интеллекта. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Семья» и направлен на сохранение якутского языка в цифровой среде.

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