Жительницы Якутии выступят на фестивале «Женское сердце России» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Делегация из Якутии примет участие в окружном этапе фестиваля-конкурса «Женское сердце России», который пройдет 25 июня в Улан-Удэ. Республику представят жены и матери участников специальной военной операции. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В номинации «Художественное слово» выступит Татьяна Легантьева, супруга погибшего военнослужащего. Она прочтет стихотворение Ольги Киевской «Баллада о матери». Ансамбль союза жен и матерей «Память воинов СВО» исполнит песню «Небесная рать», посвященную памяти павших защитников Отечества.

В выставочной программе примет участие Мария Сидорова — мать погибшего бойца и кандидат сельскохозяйственных наук. Она представит национальные изделия из природных материалов, отражающие традиции якутского народа.

Фестиваль организован государственным фондом Защитники Отечества. Его главная цель — поддержка семей военнослужащих, сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей и укрепление семейных связей. В Дальневосточном федеральном округе в творческом конкурсе примут участие 11 команд.е

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