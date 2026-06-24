Более 180 участников СВО и их родных нашли работу в Якутии Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии с начала 2026 года работу нашли 183 человека из числа участников специальной военной операции и членов их семей. Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя Госкомитета по занятости населения республики Георгий Борисов. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

По его словам, специалисты службы занятости проинформировали о мерах поддержки 675 участников СВО и 251 родственника военнослужащих. Помощь в поиске работы получили 282 человека, из них 222 — участники спецоперации. Еще 33 человека направлены на профессиональное обучение по востребованным специальностям.

Также в республике подвели итоги регионального этапа конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Второй старт» для ветеранов СВО. Победителем стал начальник пожарной части села Табага Александр Бочкарев. Осенью он представит Якутию на всероссийском этапе в Самаре.

Кроме того, 26 июня во всех районах республики и в Якутске пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. Соискателям помогут подобрать вакансии и расскажут о возможностях обучения и переобучения.

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