На реке Ясачная в Верхнеколымском районе перевернулось маломерное судно Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Якутская транспортная прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по факту происшествия на реке Ясачная. Ведомство признало законным решение о возбуждении дела по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

По версии следствия, в июне 2026 года на реке Ясачная в 120 километрах от села Нелемное Верхнеколымского района маломерное судно «Крым» перевернулось. На борту находились два пассажира. Судоводитель самостоятельно выбрался на берег, а местонахождение двух пассажиров до сих пор не установлено.

Уголовное дело возбуждено Якутским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России. Ход и результаты расследования находятся на постоянном контроле транспортного прокурора.

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