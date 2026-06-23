В Якутске вынесли приговор матери, по вине которой погиб трехмесячный мальчик Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Якутский городской суд вынес приговор 30-летней уроженке Томпонского района, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности трехмесячному сыну. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

В ночь на 1 марта 2026 года в одной из квартир Якутска мать четверых малолетних детей распивала спиртное с двумя мужчинами, а своего трехмесячного младенца уложила спать на складной диван. Компанию малышу составили оба собутыльника и двухлетний брат. При этом в квартире имелась детская кровать.

В результате младенец скончался от механической асфиксии - его дыхательные пути оказались перекрыты, когда на него навалился массой тела старший ребенок. В судебном заседании подсудимая полностью признала вину и раскаялась, ходатайствовав о рассмотрении дела в особом порядке. Гособвинитель и защитник сочли это законным и обоснованным.

Среди смягчающих обстоятельств суд учел активное способствование следствию, наличие малолетних детей, молодой возраст, статус многодетной матери, положительную характеристику, состояние здоровья ее родителей и трудное материальное положение семьи.

Суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на один год с установлением ряда ограничений. К этому приговору присоединили неотбытое наказание по предыдущему делу от 15 января 2026 года - тогда женщину осудили за пьяное вождение. Теперь ей также предстоит выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей, и она лишена права управлять автомобилем на срок 1 год 7 месяцев 26 дней. Приговор пока не вступил в законную силу.

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