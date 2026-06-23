В Якутске прокуратура добилась выплаты долга по зарплате сотрудникам института Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Якутске прокуратура провела проверку соблюдения трудового законодательства в научно-исследовательском институте строительства. Выяснилось, что перед 32 работниками образовалась задолженность по зарплате на сумму свыше 2,6 млн рублей. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Для защиты трудовых прав граждан надзорное ведомство внесло руководителю общества представление об устранении нарушений. Кроме того, в отношении него завели дело об административном правонарушении по части 6 статьи 5.27 Кодекса об административных правонарушениях, которая предусматривает ответственность за невыплату заработной платы в установленный срок.

В результате принятых прокуратурой мер задолженность по заработной плате погашена перед работниками исследовательского института в полном объеме.

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