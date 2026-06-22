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НовостиПроисшествия22 июня 2026 7:05

Житель Намского района оштрафован за нападение на полицейского

Житель Якутии оштрафован на 40 тысяч рублей
Ася ДОЛЕЦКАЯ
Житель Намского района оштрафован за нападение на полицейского

Житель Намского района оштрафован за нападение на полицейского

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Все произошло ранним утром 6 апреля. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, обратился в больницу с травмами. Однако вместо того, чтобы дождаться помощи врачей, начал вести себя агрессивно: громко ругался и не реагировал на замечания. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Когда в ситуацию вмешался участковый, конфликт перерос в драку. По данным суда, молодой человек ударил полицейского головой, толкнул его, а затем схватил за ноги и повалил на пол. Сотрудник полиции ударился головой о металлическую дверь и получил ушиб.

На суде подсудимый признал вину. Он рассказал, что незадолго до этого был избит неизвестными и находился в сильном эмоциональном состоянии. По его словам, часть действий он совершил под воздействием алкоголя.

Суд учел признание вины, раскаяние, извинения перед потерпевшим и другие смягчающие обстоятельства. В итоге мужчину оштрафовали на 40 тысяч рублей. Приговор уже вступил в законную силу.

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