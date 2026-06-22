Житель Намского района оштрафован за нападение на полицейского Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Все произошло ранним утром 6 апреля. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, обратился в больницу с травмами. Однако вместо того, чтобы дождаться помощи врачей, начал вести себя агрессивно: громко ругался и не реагировал на замечания. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Когда в ситуацию вмешался участковый, конфликт перерос в драку. По данным суда, молодой человек ударил полицейского головой, толкнул его, а затем схватил за ноги и повалил на пол. Сотрудник полиции ударился головой о металлическую дверь и получил ушиб.

На суде подсудимый признал вину. Он рассказал, что незадолго до этого был избит неизвестными и находился в сильном эмоциональном состоянии. По его словам, часть действий он совершил под воздействием алкоголя.

Суд учел признание вины, раскаяние, извинения перед потерпевшим и другие смягчающие обстоятельства. В итоге мужчину оштрафовали на 40 тысяч рублей. Приговор уже вступил в законную силу.

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