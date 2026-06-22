В Якутске открылась передвижная фотогалерея «Спасая жизни: медики СВО. Фото: Глазная больница Якутск

В Якутске начала работу передвижная фотогалерея «Спасая жизни: медики СВО», организованная по инициативе Общественной палаты Якутии ко Дню медицинского работника. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Экспозиция размещена на крупнейших общественных площадках столицы республики, включая молодежный центр «Патриот», Государственное Собрание (Ил Тумэн) и Дом Правительства №2. Главная цель акции — познакомить жителей республики, прежде всего молодежь, с трудом медицинских работников, оказывающих помощь в зоне специальной военной операции.

Среди героев фотогалереи — сотрудники Якутской республиканской офтальмологической больницы. Медицинские сестры, врачи и руководитель бригады Иван Луцкан стали одними из первых в стране специалистов, направленных в зону СВО для оказания медицинской помощи.

Экспозиция состоит из трех тематических разделов: «Медики и работники здравоохранения — ветераны и участники СВО», «Погибшие медики и работники здравоохранения — участники СВО» и «Медики, выезжавшие в служебные командировки в зону СВО».

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