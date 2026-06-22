Девочка сломала ключицу во время игр в детсаду в Якутии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Абыйском районе прокуратура добилась компенсации для трехлетней девочки, которая сломала ключицу в детском саду. Суд взыскал с дошкольного учреждения 100 тысяч рублей за моральный вред. Подробнее - в материале «КП» - Якутия»

ЧП произошло в феврале 2026 года. Малышка 2022 года рождения находилась в садике, когда во время учебного процесса упала и получила закрытый перелом левой ключицы. Ребенку причинили не только физическую боль, но и серьезные моральные страдания.

Прокуратура Абыйского района вмешалась в ситуацию и подала иск в интересах несовершеннолетней. Надзорное ведомство потребовало от дошкольного учреждения выплатить компенсацию морального вреда. Суд с этими доводами согласился и постановил взыскать с садика 100 тысяч рублей.

Кроме того, по представлению прокурора виновные должностные лица понесли дисциплинарную ответственность. Судебное решение еще не вступило в законную силу.

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