Якутянин купил золотой значок ГТО и попал под суд Фото: Тимур ХАНОВ.. Перейти в Фотобанк КП

В Якутске осудили 27-летнего мужчину, который купил себе золотой значок ГТО без сдачи нормативов. Молодой человек получил удостоверение через знакомого и попал под уголовную статью за незаконное приобретение официальных документов. Подробнее - в материале «КП» - Якутия»

Суд установил, что в июне 2025 года подсудимый решил обзавестись знаком отличия комплекса «Готов к труду и обороне» высшей пробы. Спортивные подвиги для этого совершать он не планировал - просто обратился к приятелю, у которого был доступ к оформлению таких документов. Тот помог, и удостоверение с золотым значком перекочевало в руки заказчика для личных нужд без всяких беговых дорожек и отжиманий.

На суде мужчина полностью признал вину и раскаялся. Суд учел смягчающие обстоятельства и назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Его приятель, незаконно оформивший документ, тоже не ушел от наказания - ранее он уже был привлечен за эти действия к уголовной ответственности.

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