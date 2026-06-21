Пожар на мусорном полигоне потушили в Якутске Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

В Якутске потушили крупный пожар на мусорном полигоне за 9-м километром Вилюйского тракта. Коммунальщики справились с огнем, сейчас угрозы задымления для города нет. Подробнее - в материале «КП» - Якутия»

На ликвидацию возгорания бросили серьезные силы. Круглые сутки на полигоне работали три тяжелых бульдозера, больше десяти самосвалов и два фронтальных погрузчика. Вручную огонь тушили свыше десяти человек.

В МУП «Жилкомсервис» подтвердили, что очаг горения полностью ликвидирован. Работы велись без перерыва.

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