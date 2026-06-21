В Якутию поступят мобильные медкомплексы и новое оборудование для детей Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии по национальному проекту «Семья» закупят пять передвижных медицинских комплексов для педиатрических служб районных больниц. Они поступят в Вилюйский, Нюрбинский, Нерюнгринский, Намский и Ленский районы и помогут расширить охват профилактическими осмотрами детей в отдаленных населенных пунктах. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Кроме того, Педиатрический центр РБ №1 — НЦМ имени М. Е. Николаева получит 147 единиц современного медицинского оборудования. На переоснащение учреждения направят 356 млн рублей.

В центр поступят аппараты УЗИ экспертного класса, рентгеновское оборудование, наркозные аппараты, современные хирургические системы и другое оборудование для диагностики и лечения детей.

Общий объем финансирования мероприятий по нацпроекту «Семья» в Якутии в 2026 году составит 399 млн рублей. Реализация проекта позволит повысить качество специализированной медицинской помощи детям и внедрить новые высокотехнологичные методы лечения.

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