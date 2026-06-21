В Хангаласском районе восстановили границы земель эвенкийской родовой общины Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Якутская природоохранная прокуратура добилась исправления кадастровой ошибки, из-за которой были нарушены права эвенкийской кочевой родовой общины в Хангаласском районе. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В ходе проверки соблюдения земельного законодательства установлено, что при проведении комплексных кадастровых работ для организации туристической зоны была допущена техническая ошибка. В результате произошло искажение границ земельного участка и наложение территории туристической зоны на земли, исторически используемые эвенкийской общиной.

После вмешательства прокуратуры реестровые ошибки в Едином государственном реестре недвижимости были устранены, а границы земельных участков приведены в соответствие с их фактическим расположением.

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