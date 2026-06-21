Якутия разрабатывает дорожную карту по развитию искусственного интеллекта до 2032 года. Фото: Мининноваций Якутии

В Якутии началась подготовка дорожной карты реализации Стратегии развития искусственного интеллекта, утвержденной указом главы республики. Для этого в регионе проводят стратегические сессии с участием представителей органов власти, государственных учреждений, ИТ-сообщества, бизнеса и ПАО «Сбербанк». Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Участники обсуждений определяют проекты и инициативы, направленные на внедрение технологий искусственного интеллекта в различные сферы жизни региона. Работа ведется по нескольким направлениям, включая развитие цифровой инфраструктуры, совершенствование работы с данными, подготовку кадров, развитие науки и технологий, повышение эффективности управления и привлечение инвестиций.

По итогам стратегических сессий будет сформирован план мероприятий, который станет основой для реализации региональной стратегии развития искусственного интеллекта.

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