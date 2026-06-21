В Якутске готовят к открытию вторую очередь Адаптивного образовательного комплекса. Фото: Дим Димыч Brief

В Якутске завершается строительство второй очереди Адаптивного образовательного комплекса, в состав которой входят детский сад на 200 мест и интернат на 150 мест. Открытие объектов запланировано на август. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Как сообщил Дмитрий Садовников, комплекс создавался по принципу единого образовательного пространства, где дети смогут учиться, жить и развиваться без необходимости менять место обучения.

Первым этапом проекта стала школа на 550 мест, которая открылась в прошлом году и уже принимает учеников. Полноценная работа комплекса станет возможной после ввода в эксплуатацию всех его объектов.

В настоящее время на площадках второй очереди завершаются работы по благоустройству и озеленению территории. Все необходимые проверки пройдены, ведется подготовка документов для получения разрешения на ввод объектов в эксплуатацию.

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