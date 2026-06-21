В квартале «Воинская часть» продолжается строительство школы и детского сада. Фото: Дим Димыч Brief

В Якутске продолжается строительство социальных объектов в квартале «Воинская часть». Ход работ на площадках школы и детского сада оценили во время выездного осмотра объектов. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Детский сад на 315 мест готов на 44%. На объекте завершены работы по устройству свайного поля и монолитных конструкций, выполнена кладка стен, ведется монтаж кровли, установлены окна и продолжается внутренняя отделка помещений. Основным вопросом остается получение федерального финансирования. В настоящее время Минстрой Якутии совместно с федеральными органами прорабатывает распределение средств. Ожидается решение федерального штаба под руководством заместителя председателя Правительства России Марата Хуснуллина.

Школа на 990 мест имеет фактическую готовность 79%. На объекте полностью завершены фундаментные, монолитные и кровельные работы, продолжаются устройство фасада, монтаж инженерных систем, отделка помещений и благоустройство территории. Вместе с тем строительство временно приостановлено из-за судебного спора. После урегулирования вопроса подрядчик должен будет завершить работы в максимально короткие сроки.

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