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НовостиПроисшествия21 июня 2026 2:45

В Якутске на Каландаришвили водитель «Тойота Виш» сбил ребенка на велосипеде

Ребенок получил телесные повреждения
Татьяна ЦВЕНГЕР
В Якутске на Каландаришвили водитель «Тойота Виш» сбил ребенка на велосипеде. Фото: ГАИ Якутска

В Якутске на Каландаришвили водитель «Тойота Виш» сбил ребенка на велосипеде. Фото: ГАИ Якутска

В пятницу, 19 июня, примерно в 10:24 в городе Якутске произошло ДТП с участием несовершеннолетнего велосипедиста. Авария зафиксирована на улице Каландаришвили возле дома №7. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

29-летний водитель автомобиля «Тойота Виш» при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество и совершил наезд на ребенка, который двигался справа налево по ходу движения машины. В результате происшествия велосипедист получил телесные повреждения. Информация о степени тяжести травм уточняется. Проводится проверка.

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