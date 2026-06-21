В парке «Амикан» открыли праздник эвенкийской культуры «Бакалдын-2026». Фото: Администрация Нерюнгринского района

В парке «Амикан» в Нерюнгринском районе начался первый международный праздник «Бакалдын-2026». В 3 часа утра провели обряд встречи Солнца с очищением, хороводом Манчорай и вручением красных нитей - даров богини Аин-Маин, символизирующих связь с родом и предками. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Церемония открытия стала театральным представлением о богине, которая соединяет прошлое, настоящее и будущее эвенкийского рода. Гостей приветствовали замглавы правительства Якутии Ольга Балабкина и врио главы района Максим Терещенко.

В программе концерты, обряды и состязания. Праздник в год 100-летия Иенгры стал международным символом единства народов России и связи поколений.

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