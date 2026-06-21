В Ленске на подстанции загорелся реактор Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

20 июня в 9:09 в диспетчерскую службу пожарно-спасательного гарнизона поступил сигнал о возгорании на подстанции в городе Ленске Ленского района. К месту вызова оперативно выехали подразделения 2 пожарно-спасательного отряда МЧС России. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Когда первый расчет прибыл на место, шунтирующий реактор уже горел открытым пламенем. Площадь пожара составила 25 квадратных метров. Пострадавших в результате инцидента нет. Огонь повредил один реактор, но благодаря оперативным действиям пожарных удалось спасти два соседних аппарата, находившиеся рядом.

В тушении были задействованы 10 человек личного состава и 3 единицы техники. Предположительная причина возгорания - короткое замыкание электропроводов. Виновные лица и точный размер материального ущерба устанавливаются.

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