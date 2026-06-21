Ученые из Китая прибыли в Якутию изучать стерхов в парке «Кыталык». Фото: Нацпарк "Ленские столбы"

В Якутск прибыла делегация из девяти китайских экологов во главе с профессором Хунсин Цзяном. 20 июня они вылетели в нацпарк «Кыталык» (Аллаиховский район), где будут изучать белых журавлей. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Почти 95% мировой популяции стерхов зимует в Китае, но китайские ученые ни разу не видели, как они гнездятся. До 24 июня гости посетят кордоны и участки парка. Наблюдения будут вести бесконтактно - с вышек, чтобы не тревожить птиц.

Также китайские коллеги поделятся опытом безопасного кольцевания. Параллельно в парке идет авиамониторинг гнездовий в рамках проекта Президентского фонда природы.

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