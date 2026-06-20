В Ленске 22 и 23 июня отключат электричество Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) информирует жителей и организации города Ленска о предстоящих плановых ограничениях энергоснабжения. В связи с проведением ремонтных работ на объектах энергетической инфраструктуры 22 и 23 июня будет отключена электроэнергия по воздушной линии 6 кВ «Ленская – Аэропорт» (ячейка 14). Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Ограничения будут действовать ежедневно с 14:30 до 18:00. Под отключение попадают: здание аэропорта, стационарный пост ГИБДД, микрорайон Вертолетная площадка, а также объекты Аэронавигации Северо-восточной Сибири.

В случае ухудшения погодных условий работы могут быть перенесены. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8 (41137) 23-112, 22-112, 30750, сотовый: 8-929-460-11-12, 8-914-307-31-88.

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