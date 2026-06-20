Югюлятскому наслегу в Якутии присвоили статус эвенкийского национального. Фото: Василий Кононов, Ил Тумэн

На 19-м пленарном заседании Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) народные депутаты единогласно поддержали постановление о присвоении Югюлятскому наслегу статуса эвенкийского национального. Инициатором изменения статуса выступила администрация самого сельского поселения. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Законодательное решение направлено на сохранение исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, а также на создание условий для их национального, социально-экономического, культурного и языкового возрождения. Соответствующее предложение внесло на рассмотрение парламента правительство республики.

Главным правовым основанием для присвоения национального статуса стали результаты местного референдума, состоявшегося 31 марта 2019 года. Тогда за статус эвенкийского национального наслега проголосовали 92,76% участников. Это решение подготовлено в соответствии с Положением о порядке решения вопросов административно-территориального устройства Якутии.

Важным аргументом стал и этнический состав поселения. По данным Всероссийской переписи населения 2020 года (по состоянию на 1 октября 2021 года), в Югюлятском наслеге проживают 552 человека, из которых 329 - эвенки и 4 - эвены. Таким образом, представители коренных малочисленных народов Севера составляют абсолютное большинство жителей наслега. Депутаты закрепили новый статус за поселением единогласно.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru