В Якутске мужчина ударил сотрудницу развлекательного заведения и выбил ей зубы Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В отдел полиции №3 МУ МВД России «Якутское» из медицинского учреждения поступило сообщение о госпитализации женщины с телесными повреждениями. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В ходе проверки участковые уполномоченные установили личность подозреваемого. Им оказался 32-летний уроженец Сунтарского района. По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения в одном из развлекательных заведений города. Он вел себя шумно и агрессивно. Когда сотрудница заведения попыталась его успокоить, мужчина нанес ей удар по лицу, в результате чего пострадавшей выбило передние зубы.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»). Санкции данной статьи предусматривают наказание вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет.

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