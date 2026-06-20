В Мегино-Кангаласском районе на трассе «Мюрю» опрокинулся автомобиль Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу 19 июня примерно в 10:30 в дежурную часть отдела МВД по Мегино-Кангаласскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на региональной автодороге «Мюрю». Очевидцы сообщили, что автомобиль съехал с проезжей части. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В ходе разбирательства полицейские установили, что на 77 километре трассы женщина-водитель 1983 года рождения, управлявшая автомобилем «Хендай Солярис», двигалась со стороны села Тюнгюлю Мегино-Кангаласского района в направлении Усть-Алданского района. Она не справилась с управлением, допустила съезд в правый кювет, после чего машина опрокинулась.

В результате аварии пострадала пассажирка 1953 года рождения. Женщину с различными травмами доставили в Мегино-Кангаласскую центральную районную больницу. По характеру полученных повреждений ей потребовалось стационарное лечение. Состояние водителя не уточняется. Проводится проверка.

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