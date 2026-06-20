В Ленском и Усть-Алданском районах Якутии потушили лесные пожары Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

По состоянию на 13 часов 20 июня лесопожарная обстановка в Якутии сохраняет разнородный характер. В двух районах возгорания удалось полностью ликвидировать, еще в двух продолжаются активные работы. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В Ленском районе завершено тушение самого крупного пожара. Его площадь составляла 2 212 гектаров. На ликвидации были задействованы 50 парашютистов-десантников Авиалесоохраны, 10 сотрудников лесопожарной службы Якутлесресурса и 4 единицы техники.

В Усть-Алданском районе ликвидирован пожар площадью 0,6 гектара. Тушение вели 17 специалистов Якутлесресурса с привлечением 2 единиц техники.

В Нерюнгринском районе возгорание площадью 885 гектаров локализовано. В настоящее время ведутся работы по дотушиванию отдельных очагов. В тушении участвуют 66 парашютистов-десантников Авиалесоохраны, 10 сотрудников лесопожарной службы и 12 единиц техники.

В Таттинском улусе пожар площадью 311 гектаров остается в активной фазе. На месте работают 65 парашютистов-десантников и 23 сотрудника лесопожарной службы. По данным авиаразведки, распространение огня сдерживается.

Наши соцсети: Телеграм-канал , Вконтакте , Одноклассники .

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru.