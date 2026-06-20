На полигоне ТКО в Якутске площадь возгорания сократилась до 0,4 гектара. Фото: скриншот с видео администрации Якутска

По состоянию на 8:30 утра 20 июня площадь открытого горения и задымления на городском полигоне твердых коммунальных отходов составляет 0,4 гектара. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Ситуация полностью контролируется оперативными службами.

На месте работают 12 человек личного состава и 9 единиц специализированной техники, включая 3 бульдозера, 2 погрузчика и 4 самосвала. Техника задействована для засыпки очагов грунтом и предотвращения распространения огня. Работы продолжаются.

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