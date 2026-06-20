В Якутии браконьер заплатит 400 тысяч рублей за убитого овцебыка Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Булунском районе суд вынес приговор мужчине, который незаконно добыл краснокнижного зверя на особо охраняемой территории. Государству был причинен крупный ущерб. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

41-летний житель республики признан виновным за незаконную охоту с применением механического транспорта на особо охраняемой природной территории. Все произошло 17 сентября прошлого года на острове Сагастыр, который относится к особо охраняемым природным территориям Якутии. Мужчина передвигался на снегоходе, увидел овцебыка, сбил его и нанес удар ножом в шею, после чего разделал тушу.

Ущерб государству составил 80 тысяч рублей. Однако прокуратура предъявила гражданский иск на 400 тысяч рублей в соответствии с методикой исчисления вреда охотничьим ресурсам. Подсудимый вину признал, раскаялся и попросил снизить сумму, но суд удовлетворил иск в полном объеме.

Мужчине назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Приговор пока не вступил в законную силу.

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