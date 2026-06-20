В Якутии ищут отца и сына, которые пропали на двух лодках Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В республике начались поиски двоих мужчин, которые отправились в дальний путь по воде и до сих пор не вышли на связь. Родные бьют тревогу - путешественников видели в последний раз, когда на реке бушевал сильный ураганный ветер. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

19 июня в Службу спасения Якутии поступило сообщение о пропаже отца и сына. Они выехали из Якутска 13 июня и направились в Жиганский район на метеостанцию Джарджан. Мужчины передвигались на двух лодках. Последний раз их видели в устье реки Вилюй в Кобяйском районе. По данным очевидцев, именно в тот момент в этом районе наблюдался сильный ураганный ветер, который мог создать опасные условия для плавания.

Связь с мужчинами прервалась, и они до сих пор не добрались до места назначения. Происшествие находится на контроле Службы спасения Якутии.

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