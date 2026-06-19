В четырех районах Якутии ожидается высокий класс пожарной опасности Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

ГУ МЧС России по Якутии предупреждает об ухудшении лесопожарной обстановки в ближайшие дни. С 20 по 23 июня высокий четвертый класс пожарной опасности прогнозируется в Горном, Амгинском, а также местами в Усть-Майском и Алданском районах. На территории Таттинского района сохраняется чрезвычайно высокий пятый класс. На остальной территории республики пожарная опасность не превышает третий класс. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Учитывая прохождение лесопожарного сезона, установившийся температурный режим и дефицит осадков, существует вероятность возникновения и распространения природных пожаров.

Для предотвращения массовых возгораний на территориях 11 районов введен особый противопожарный режим (ОПР). Список районов: Эвено-Бытантайский, Кобяйский, Среднеколымский, Таттинский, Жиганский, Момский, Ленский, Абыйский, Нерюнгринский, Мегино-Кангаласский и Усть-Майский. В период действия особого режима посещение гражданами лесных массивов категорически запрещено.

Кроме того, с 14 июня в Ленском районе действует режим чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера.

МЧС России по Якутии напоминает жителям о необходимости строго соблюдать правила пожарной безопасности: не разводить костры, не сжигать мусор и сухую траву, не работать с открытым огнем на улице, не бросать непотушенные спички и окурки, не оставлять в лесу стеклянные бутылки, осколки и прочий мусор. За нарушение правил пожарной безопасности в зависимости от характера нарушений и их последствий предусмотрена административная или уголовная ответственность.

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