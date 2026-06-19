Айсен Николаев предложил депутатам Якутска двух кандидатов на пост мэра. Фото: Якутская городская дума

Глава республики Айсен Николаев официально внес на рассмотрение Якутской городской Думы две кандидатуры на должность мэра столицы. Ими стали Владислав Созонов и Дмитрий Садовников. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Оба претендента хорошо знакомы с городским хозяйством, имеют продолжительный управленческий опыт и четко представляют круг задач, стоящих перед Якутском. Дмитрий Садовников ранее занимал пост первого заместителя главы города в администрации Якутска, которую возглавлял сам Айсен Николаев. Впоследствии он руководил министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики. Сейчас Садовников работает первым заместителем председателя правительства Якутии и курирует вопросы ЖКХ, энергетики, строительства, транспорта, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Владислав Созонов имеет опыт работы в органах местного самоуправления и коммунальной сфере. Он возглавлял компанию - регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Айсен Николаев подчеркнул, что к руководителю столицы предъявляются особо высокие требования, и выразил уверенность, что депутаты городской Думы примут взвешенное решение, исходя из интересов города и его жителей.

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