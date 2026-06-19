В Якутии теплоход «Механик Кулибин» вышел в первый рейс на месяц раньше Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В республике пассажирское судоходство начинается с приятного сюрприза. Впервые за долгие годы теплоход отправился в путь по Лене не в июле, а уже в июне. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Пассажирский теплоход «Механик Кулибин» вышел в свой первый рейс по маршруту Якутск – Кюсюр сегодня, 19 июня. Обычно судно начинало навигацию только в июле, когда в дельте реки Лены полностью заканчивается ледоход. Однако в этом году пароходство приняло решение стартовать на месяц раньше, чтобы жители отдаленных северных наслегов получили возможность передвигаться по воде значительно раньше.

В рамках подготовки к новому сезону запущена новая система онлайн-продаж билетов. По отзывам первых пассажиров, сервис оказался удобным и простым. В ближайшие дни онлайн-бронирование распространят на все рейсы предстоящей навигации.

Двухпалубный дизель-электроход «Механик Кулибин» ходит по транспортной грузо-пассажирской линии, соединяющей Якутск с арктическими поселками - Жиганском, Сиктяхом, Кюсюром и Тикси.

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