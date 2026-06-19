В Якутии началась проверка после загрязнения реки Орто-Сала Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии экологи заинтересовались видеороликом в соцсетях, на котором видно помутнение воды в одной из рек. Специалисты выехали на место и выяснили, откуда в природный водоток попадают загрязнения. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Сигнал о возможном загрязнении реки Орто-Сала в Алданском районе появился 15 июня в социальных сетях и мессенджерах. На видео были запечатлены следы сброса в водоем. Государственные инспекторы Минэкологии Якутии и ВСТУ Росрыболовства организовали выездную проверку под координацией Якутского природоохранного прокурора. Объектом проверки стал недропользователь, который ведет добычу россыпного золота в нижнем течении долины реки на основании лицензии.

В ходе обследования установлено, что загрязнение происходит через подземный дренаж сточных вод через тело дамбы. Оттуда вода попадает в природный водоток на левой стороне берега. Специалисты на месте отобрали пробы воды, замерили площадь загрязненного участка и провели фото- и видеофиксацию с помощью беспилотника.

Пробы направлены в ГБУ РС(Я) «РИАЦЭМ» для лабораторных исследований и экологической экспертизы. По их результатам будут приняты соответствующие меры. Если факт нарушения подтвердится, недропользователю грозят серьезные санкции. Ситуация остается на контроле природоохранной прокуратуры.

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