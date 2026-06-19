В Якутии за сутки мошенники выманили у людей 10,5 млн рублей Фото: Ольга ЮШКОВА.

В республике зарегистрировали четыре преступления, и каждое из них взяли на контроль в прокуратуре. Самыми громкими стали случаи телефонного обмана, где злоумышленники использовали легенды о звонках из военкомата и спецслужб. Об этом сообщает «Комсомольская правда» - Якутия» со ссылкой на надзорный орган региона.

За минувшие сутки в Якутске поступило несколько заявлений от граждан, у которых обманным путем похитили крупные суммы. В общей сложности потерпевшие лишились более 10,5 миллиона рублей. Мошенники звонили людям, представляясь сотрудниками военкомата и ФСБ, и под разными предлогами вынуждали переводить деньги или сообщать данные банковских карт.

В столице республики полиция пресекла преступление в сфере незаконного оборота наркотиков, а также выявила факт повторного управления машиной в состоянии опьянения. В Олекминском районе водитель 1995 года рождения не справился с управлением мотоцикла, допустил опрокидывание и был госпитализирован.

Всего за сутки задержаны 14 водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

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