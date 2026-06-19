Женщина среди ночи украла с крыльца магазина флаги России и Якутии Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В столице республики раскрыли необычную кражу. С прилавка торговой точки пропали два государственных символа, которые владелица повесила к майским праздникам. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В дежурную часть отдела полиции №2 обратилась владелица магазина. Она заявила, что с крыльца ее торговой точки исчезли два государственных флага - России и Якутии. Женщина повесила их в преддверии майских праздников, но спустя время полотнища бесследно пропали.

Сотрудники уголовного розыска быстро вышли на след подозреваемой. Ею оказалась 51-летняя уроженка Якутска. Как выяснили полицейские, злоумышленница заранее присмотрела флаги и решила забрать их себе. Ночью она вернулась к магазину и совершила кражу.

Похищенное имущество было изъято. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Теперь ей грозит наказание вплоть до лишения свободы.

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