В Якутске установят памятник легендарному сотруднику Госавтоинспекции Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Якутске на проспекте Ленина, 7 установят памятник сотруднику Госавтоинспекции. Решение об этом принято депутатами Якутской городской Думы на 26-й очередной сессии. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Прототипом монумента станет Дмитрий Николаевич Алексеев — ветеран Великой Отечественной войны, Почётный гражданин Якутска и легендарный инспектор ГАИ, внёсший значительный вклад в обеспечение безопасности дорожного движения в городе.

Также на сессии утверждено решение об установке памятника Герою России Дмитрию Егорову (позывной «Сунтар») и его боевому товарищу Николаю Романову (позывной «Ронин»), а также мемориальных досок Зое Корниловой, Фёдору Ефимову и Ивану Спиридонову.

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