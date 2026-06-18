Ил Тумэн изменил конституционные законы о правительстве и главе Якутии. Фото: Ил Тумэн РС (Я)

Государственное Собрание (Ил Тумэн) рассмотрело и приняло законопроект о внесении изменений в два ключевых конституционных закона республики - «О Правительстве РС(Я)» и «О Главе РС(Я)». Документ разработан в рамках реализации федеральных законов, принятых в декабре 2025 года, и направлен на приведение республиканского законодательства в соответствие с федеральными нормами. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Поправки содержат целый ряд существенных нововведений. Прежде всего, глава Якутии теперь сможет распоряжаться государственным фондом драгоценных металлов и камней. Это позволит эффективнее реализовывать сырье как на внутреннем, так и на мировом рынках. Кроме того, в законе закрепят порядок взаимодействия регионального правительства с органами власти и местного самоуправления.

Особое внимание уделено ограничениям для временно исполняющего обязанности главы. Статью 17 Конституции республики дополнили частью 3.1, которая запрещает исполняющему обязанности распускать Ил Тумэн, правительство и вносить поправки в Основной закон. Впервые вводится норма, позволяющая досрочно освободить члена правительства Якутии от должности, если он приобрел статус иноагента. Зарплата главы республики будет выплачиваться Управлением делами президента РФ. Также поправки расширяют круг лиц, обязанных подавать декларации, - теперь эта обязанность распространяется на всех, кто замещает государственные должности.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru