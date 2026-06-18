Биржевые торги и брокеры-аферисты: две жительницы Якутии потеряли сбережения

Лжеброкеры оставили без денег двух пенсионерок в Якутии Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В полицию обратились две якутянки, пострадавшие от рук мошенников. На этот раз жертвами стали пожилые женщины, которых завлекли обещаниями легкого заработка на бирже. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Первой в полицию обратилась 60-летняя жительница Якутска. Ей позвонил неизвестный и убедил попробовать силы в биржевых торгах. Аферист сопровождал «обучение» женщины на протяжении целого месяца, создавая видимость брокерской деятельности. Все это время пенсионерка переводила деньги, рассчитывая на будущую прибыль. В итоге она потеряла 856 тысяч рублей, а ее наставник перестал выходить на связь.

По аналогичной схеме обманули и 64-летнюю жительницу Ленска. Ей также предложили вложиться в «инвестиции» под руководством телефонного собеседника. Пенсионерка перевела мошенникам 154 тысячи рублей, после чего все контакты оборвались. По обоим фактам проводятся проверки.

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