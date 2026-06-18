Отсыпали участок строительным хламом: минэкологии Якутии отсудило компенсацию за испорченную землю

Суд заставил арендатора и предпринимателя заплатить за горы мусора в Якутии Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РС (Я) отменила решение суда первой инстанции и взыскала 774 360 рублей в счет возмещения вреда, причиненного почвам. Платить будут двое - арендатор земельного участка и индивидуальный предприниматель, который выполнял работы по отсыпке. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

История началась с обращения минэкологии Якутии в суд. На арендуемой территории и прилегающих участках в прибрежной зоне безымянного водоема незаконно разместили строительные и бытовые отходы. Площадь захламления составила 720 квадратных метров, объем мусора - около 200 кубических метров. Среди отходов оказались древесина, металлолом, кирпич, шифер, пластик и покрышки. Нанесенный почвам вред в 774 360 рублей.

В суде арендатор пыталась переложить ответственность на исполнителей. Она пояснила, что заключила договор на поставку песка для отсыпки своего участка, полностью оплатила работу и полагала, что за возможные нарушения должны отвечать те самые предприниматели. Но еще в апреле 2024 года Якутский комитет государственного эконадзора провел выездное обследование и выявил отсыпку участка строительными отходами. В сентябре того же года арендатора уже привлекли к административной ответственности и оштрафовали на пять тысяч рублей.

Якутский городской суд сначала удовлетворил иск и взыскал всю сумму солидарно с арендаторов. Но ответчики подали жалобу в Верховный суд республики, настаивая на том, что платить должны именно предприниматели, завозившие отходы. Судебная коллегия частично с этим согласилась и пересмотрела решение. В итоге ущерб в размере 774 360 рублей взыскали с арендатора и индивидуального предпринимателя, который произвел отсыпку строительными отходами.

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