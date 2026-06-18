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НовостиОбщество18 июня 2026 3:23

Арестовали счета и машины: шесть миллионов рублей взыскали с компании из-за долга в Якутии

Приставы заставили компанию выплатить мужчине шесть миллионов рублей в Якутии
Евгений ПРУДКОВ
Приставы заставили компанию выплатить мужчине шесть миллионов рублей в Якутии

Приставы заставили компанию выплатить мужчине шесть миллионов рублей в Якутии

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Судебные приставы Якутии взыскали с угледобывающей компании задолженность в размере более шести миллионов рублей в пользу мужчины. Несмотря на вступившее в законную силу судебное решение, организация добровольно свои обязательства не исполнила. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Приставы применили ряд мер принудительного воздействия. В первую очередь взыскание обратили на средства на банковских счетах компании. Параллельно вынесли постановления о запрете на совершение регистрационных действий в отношении трех транспортных средств, принадлежащих организации. За несвоевременное исполнение требований с должника также взыскали исполнительский сбор.

Принятые меры побудили компанию полностью погасить задолженность перед взыскателем. В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха напоминают, что своевременное исполнение финансовых обязательств позволяет избежать дополнительных расходов.

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