Грузовик насмерть сбил шестилетнего ребенка в Якутии Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В поселке Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района произошла трагедия. 16 июня около 13 часов 10 минут водитель автомобиля «Ниссан Дизель» совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Авария случилась на улице Гаврилова, возле дома номер пять. За рулем грузового автомобиля находился 37-летний мужчина. Под колесами его машины оказался ребенок 2020 года рождения. Мальчик передвигался на велосипеде. От полученных травм он скончался на месте происшествия еще до того, как приехала бригада скорой помощи.

На месте аварии сейчас работала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося, начата проверка. В Госавтоинспекции обратились к водителям с настоятельным призывом быть предельно внимательными при движении в жилых зонах и вблизи дворовых территорий. Родителям также напомнили о необходимости ежедневно объяснять детям правила безопасного поведения на дороге и постоянно контролировать их досуг.

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