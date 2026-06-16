В Саратове застройщик отозвал иск к Минстрою по изъятию земли в Авиаторе Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Саратовский областной суд прекратил производство по иску компании «Престиж» к региональному Минстрою. Застройщик оспаривал приказ ведомства об изъятии его участков под строительство дорог в микрорайоне Авиатор. Вместо высоток там теперь запланированы школа на 1500 мест и дороги, пишет телеканал Саратов 24.

В феврале разбирательство приостанавливали, но 16 июня его возобновили. Представитель «Престижа» неожиданно отказался от иска. Судья предупредила, что повторное обращение с такими же требованиями невозможно. Компания осознала последствия и отозвала иск.

Ранее прокуратура признала незаконной продажу квартир в строящихся домах Авиатора и возбудила уголовное дело. Жители жаловались депутату Николаю Панкову на планы строительства двух 25-этажек. Суд в Нижнем Новгороде запретил новое строительство, а омбудсмен подал иск о запрете высоток из-за переуплотнения. Рассмотрение дела отложено на неделю. Госстройнадзор открыл горячую линию для пайщиков.