За вывоз мусора можно не платить при временном отсутствии в Якутии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Якутска добилась перерасчета платы за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) через суд. Верховный суд республики оставил в силе решение первой инстанции, признавшей незаконными начисления ООО «Якутскэкосети». Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Женщина обратилась в суд с иском к региональному оператору. Она пояснила, что с декабря 2022 года не проживает в аварийном доме на улице Ильменская и вынужденно снимает другое жилье. Истица направила уведомление во все обслуживающие организации, включая «Якутскэкосети», с просьбой пересчитать плату за вывоз мусора из-за временного отсутствия. Однако компания отказала, после чего последовал иск о перерасчете за период с 16 декабря 2022 года.

Суд установил, что истица является нанимателем квартиры в деревянном многоквартирном доме на улице Ильменская, признанном аварийным и подлежащим сносу еще в мае 2021 года. Факт ее непроживания в этом помещении подтвержден справкой участкового уполномоченного, договором аренды жилья на улице Дзержинского от 16 декабря 2022 года, а также актами управы Сайсарского округа.

Якутский городской суд удовлетворил иск, обязав ООО «Якутскэкосети» произвести перерасчет платы за весь период отсутствия истицы и ее семьи. Основанием для перерасчета служит заявление с указанием данных отсутствующих лиц и срока отсутствия, к которому прилагаются подтверждающие документы.

Ответчик обжаловал решение в апелляционном порядке. Однако судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Якутии, изучив материалы дела, не нашла оснований для отмены судебного акта. Решение первой инстанции оставлено без изменений, жалоба отклонена. Постановление вступило в законную силу.

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