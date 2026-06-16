Предпринимательница из Мирного потеряла более 1,9 млн рублей из-за мошенников Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В дежурную часть отдела полиции города Мирный поступило заявление от 44-летней местной предпринимательницы. Женщина сообщила, что стала жертвой мошенников. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Аферисты связались с ней по телефону, представившись сотрудниками оператора мобильной связи и Центрального банка России. Под этим предлогом они в течение двух недель убеждали потерпевшую выполнять различные финансовые операции. В итоге злоумышленники похитили у нее более 1,9 миллиона рублей. Эти деньги женщина оформила в кредит, полагая, что действует по указанию официальных лиц.

Полиция предупреждает жителей республики: не вступайте в диалог с неизвестными лицами, кем бы они ни представлялись. Не выполняйте финансовые операции по инструкциям незнакомцев. При любых подозрительных звонках немедленно прекращайте разговор и самостоятельно перезванивайте в официальные службы по проверенным номерам. Будьте бдительны и берегите свои сбережения.

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