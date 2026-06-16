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НовостиОбщество16 июня 2026 7:38

Благодаря прокуратуре 64-летний мужчина получил 1 группу инвалидности в Якутии

Надзорный орган добился соблюдения прав пациента
Татьяна ЦВЕНГЕР
Благодаря прокуратуре 64-летний мужчина получил 1 группу инвалидности в Якутии

Благодаря прокуратуре 64-летний мужчина получил 1 группу инвалидности в Якутии

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Вилюйского района провела проверку по обращению местного жителя. В 2024 году 64-летнему мужчине диагностировали злокачественное новообразование. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Проблема возникла на этапе оформления документов. Подтвердить инвалидность он не мог, так как по объективным причинам не прошел медико-социальную экспертизу.

Надзорное ведомство приняло необходимые меры реагирования. В результате вмешательства прокуратуры мужчина прошел все необходимые процедуры, и ему была установлена 1 группа инвалидности. Теперь он может получать положенные социальные выплаты и льготы.

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