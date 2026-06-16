В Якутии испытывают дрон-станцию для Арктики Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В республике продолжается внедрение высоких технологий в суровых условиях Крайнего Севера. Ученые и разработчики тестируют комплекс, который позволит дронам автономно базироваться в удаленных районах без постоянного присутствия оператора. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Речь идет о роботизированной мобильной дрон-станции PASECA. Ее создала компания «Форпост» - резидент Технопарка «Якутия» и участник НПЦ БАС «Полярный». Станция предназначена для автоматического базирования беспилотников: она сама размещает, заряжает и технически обслуживает дроны разных типов и производителей. Это сильно сокращает потребность в операторах на местах.

Для Якутии с ее огромными территориями и бездорожьем такие решения особенно актуальны. Как отметили разработчики, станция арктического применения позволит использовать беспилотники для мониторинга лесов и экологии, поисково-спасательных работ и даже доставки грузов. В планах - развернуть целую сеть дрон-станций по всей республике. Они смогут автономно собирать и обрабатывать данные в труднодоступных районах без участия человека.

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